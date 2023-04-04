飲品店售天價檸茶稱加魚子醬　涉誤導罰20萬人民幣

內媒周二（4日）報道，上海玖月糧倉品牌管理有限公司近日因虛假或者引人誤解的商業宣傳，被黃浦區市場監督管理局罰款20萬元（人民幣，下同，約23.1萬港元）。據了解，該公司旗下飲品店早前推出每杯售300元（約347港元）的「魚子醬拇指檸檬茶」，宣傳曾稱飲品含有「用800（約926港元）一（市）斤澳洲魚子醬檸檬做的茶」等內容。

報道指，黃浦區市場監督管理局接獲線索後，對「檸檬向右」飲品店銷售天價魚子醬拇指檸檬茶飲品進行核查，發現上述檸檬茶原料為黑皮魚子醬拇指檸檬和粉皮魚子醬拇指檸檬，進貨價分別為每公斤300元及120元（約139港元），兩種原料檸檬價格均遠低於宣傳內容顯示的價格。

據早前報道，去年11月「檸檬向右」連鎖飲品店推出該款飲品時，也同時推出其他價格不菲的飲品，例如「貓山王榴槤汁」和「金玉三捻橄欖汁」，售價同樣為300元。當時在團購網站上，該款檸檬茶推出了團購活動，價格每杯29.9元（約34.6港元），售出1.6萬杯。中科院植物學博士、中國植物學會科學傳播工作委員會成員史軍表示，魚子醬檸檬又稱「指橙」，只是果肉形似魚子，實際跟魚子醬沒有任何關係。