內地上周執行國際客運航班量　達疫前26.5%

國家民航局運輸司司長梁楠周二（4日）表示，內地上周實際執行的國際客運航班量已達到2,021班（往返計1班），是內地實施新冠病毒感染「乙類乙管」方案前一周（1月2日至1月8日）的4.2倍，恢復至疫情前約26.5%。

國務院新聞辦周二就第133屆中國進出口商品交易會（廣交會）有關情況舉行新聞發布會。梁楠表示，自1月8日起，民航局按照雙邊航空運輸協定的安排，受理中外航空公司關於恢復和增加國際客運航班的申請，積極推進國際客運航班有序恢復。目前已通航國家58個，恢復到疫情前約80%。其中，廣州上周實際執行的國際客運航班通航亞洲國家20個，班次量達302班；歐美國家7個、14班次；大洋洲國家2個，21班次；非洲國家3個、17班次。

梁楠又表示，在3月26日開始的民航2023年夏秋航季，中外航空公司大量增加國際客運航班計劃。28家國內航空公司和88家國外航空公司共計在境外62個國家、123個城市的航線上，計劃安排每周5,290航班往返。其中，涉及廣州的航班計劃通航亞洲國家23個、每周762班次；歐美國家7個、每周27班次；大洋洲國家2個、每周28班次；非洲國家3個、每周22班次。梁楠指廣交會期間，民航局也將及時審批航空公司加班、包機或公務機申請，確保廣交會的客商往來順暢。