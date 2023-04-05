中國電科員工被迫清明加班　官方：若屬實則違法

內媒周三（5日）報道，中國電科一名員工因不滿領導強制安排清明節加班，聲稱整個部門已昤「早8晚11」地上班，憤而在微信與對方對罵。事件引起部門同事共鳴，紛紛要求辭職。官方表示，若上述情況屬實，那麼該公司涉嫌違反《中華人民共和國勞動法》（每天8小時工作，加班不超過3小時）。

根據聊天截圖，事主為中國電科成都區軟件開發事業部的員工陳某。他因領導安排清明加班而暴怒，將自己在過去一段時間加班的怨氣一並發出。他聲稱自己全部門同事整月從8點上班，到晚上11點下班，嚴重違反勞動法，而公司領導卻在家悠閑躺平。

有關對話激起群憤，最終導致軟件開發部門23人集體請求辭職，硬件和其他部門的員工也有數十人請辭。公司大領導知道眾怒難犯，急忙打圓場；此前兩位表現強硬的領導，也急忙認錯。惟陳某繼續火力全開，把公司各種問題罵了個遍。

內媒記者周三上午致電中國電子科技集團有限公司總部，一位值班工作人員表示，已從媒體上關注到此事，待相關工作人員核實清楚，會作統一回復。成都市勞動保障監察總隊則表示，清明節屬法定節假日，用人單位如若加班，需支付300%費用。另外，若網上截圖所傳「早8晚11」工作情況屬實，那麼該公司涉嫌違反《中華人民共和國勞動法》，將對其依法處罰。