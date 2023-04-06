陸斥蔡英文過境竄美會麥卡錫　是美台勾連縱容台獨

台灣總統蔡英文在美國西岸時間周三（5日）過境洛杉磯，與美國眾議院議長麥卡錫會面，中國大陸外交部、及國防部等方多個部門，周四（6日）就此事作出強烈抨擊。

中國大陸外交部表示，美方不顧中方嚴正交涉和反覆警示，執意允許台灣地區領導人蔡英文「過境」竄美，美國政府第3號人物麥卡錫同蔡高調會見，美方官員、國會議員同其接觸，為蔡發表「台獨」分裂言論提供講台；其實質是美台相互勾連，以「過境」為幌子縱容「台獨」分裂分子在美從事政治活動、開展美台官方往來、提升美台實質關係，此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，強烈譴責。陸外交部表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可跨越的紅線。「台獨」與兩岸和平穩定水火不容，也是死路一條。針對美台勾連的嚴重錯誤行徑，中方將採取堅決有力措施捍衞國家主權和領土完整。

大陸國防部新聞發言人則指出，陸方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣地區領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，同民進黨當局進行任何形式的接觸；敦促美方信守在台灣問題上向中方作出的嚴肅政治承諾，停止粗暴干涉中國內政，停止美台官方往來和升級美台實質關係，停止虛化、掏空一個中國原則。中國人民解放軍堅守職責使命，時刻保持高度戒備，堅決捍衞國家主權和領土完整，堅決維護台海和平穩定。