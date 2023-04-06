台RF16V偵照莢艙完成整合　拍下陸航母高清照

中國大陸解放軍海軍山東號航空母艦周三（5日）以編隊形式經台灣東南海域，前往西太平洋展開首次遠海航訓，台國防部罕見公布偵照照片。這是繼2020年4月公布大陸航母遼寧號照片以來，台灣第二次公布機密偵照影像。這批照片是由空軍RF16V偵照機掛載俗稱「鳳眼」的舊型偵照莢艙，經過日前解決介面整合問題後，首度重啟任務所拍攝。

RF16V偵照機為F16V戰機掛載偵照莢艙後名稱。該機所掛載的舊型偵照莢艙，具有前視相機、低空全景相機、紅外線相機、全球衞星定位儀等，可將拍攝到的影像即時處理傳回基地，作為即時作戰資訊運用。台空軍早前將F16升級為F16V後，發現新機與舊型偵照莢艙有介面整合問題，日前在美方技術人員協助下，在花蓮基地測試成功，趕及於周三執行第一次重大任務，就是拍下山東號。2020及2016年，空軍曾派出RF16偵照機對遼寧號進行偵察、拍照。

台媒報道，這批舊型偵照莢艙很快就會被取代，美國國防安全合作局於2020年正式批准售台F16新型MS110偵照莢艙，總值96億多元新台幣（約24.7億港元），履約日期從2021年7月8日簽約日起至2029年3月15日，履約地點為空軍花蓮基地。MS110偵照莢艙有空中「千里眼」之稱，可提供更廣泛飛行高度的拍攝彈性以及多光譜影像並即時傳輸。搭載新型偵照莢艙的RF16V戰機，有助台軍拍攝解放軍在東南沿海軍事動態。