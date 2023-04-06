回應山東號航訓　台防長指美航母同在台東部海域

台灣總統蔡英文與美國眾議長麥卡錫會晤令台海局勢緊張加劇，解放軍海軍航母山東號編隊周三（5日）穿越巴士海峽，航經台東南海域展開首次西太平洋航訓。台灣防長邱國正周四（6日）表示，台軍已派遣康定級、成功級巡防艦在距離山東號5至6海里應變區應對；美國海軍航母尼米茲號則在台灣東部約400海里處。

邱國正表示，山東號此行應是訓練一環，但時機敏感，軍方正研判其意圖，目前山東號位於鵝鑾鼻以東約200海里處，目前尚未觀察到有艦載機起降。邱國正又指，尼米茲號也在台灣東部約400海里處，不能說美軍是為了山東號而來，但尼米茲號在這個位置也有關聯。他強調，台軍在山東號離開母港後即掌握情況，此次為其第21次航訓。

邱國正指出，前美國眾議長佩洛西訪台後，大陸將相關軍事行動常態化，台灣必須對此提高警覺。至於解放軍艦機擾台頻率，他稱在天氣許可下，每天約偵獲10架至20架次軍機，有時沿台海中線飛行，有時則在台海中線北端、西南空域，甚至穿越一定深度的台海中線；另每日平均約5艘軍艦在台周邊活動，在東海和南海數量更多，約20至30艘。

日本海上自衞隊周三傍晚6時許在沖繩縣波照間島以南約300公里海域，發現向東航行的解放軍山東號、054A型導彈護衛艦柳州號以及901型綜合補給艦查干湖號，是首次確認山東號在太平洋上航行。據指，山東號上有3架直18、1架直9直升機及13架殲15戰機。海自出動護衞艦澤霧號警戒監視，並收集情報。另外，船舶自動識別系統信號顯示，海自航母出雲號周四離開橫須賀，進入相模灣活動；美軍尼米茲號航母打擊群中的神盾驅逐艦鍾雲號近日亦抵達巴士海峽附近，其行動或也與山東號有關。