馬英九今訪四行倉庫等地　明乘飛機返台

台灣前總統馬英九訪問大陸的行程步入尾聲，他周三（5日）與中共上海市委書記陳吉寧會晤，周四（6日）上午與復旦大學學生座談，下午參訪四行倉庫抗戰紀念館、和平飯店、城市會客廳、豫園，並可能前往白蓮涇公園欣賞黃浦江景色。馬英九周五（7日）早上將乘搭中國國航CA195航班返台，結束祭祖交流之旅。

陳吉寧周三與馬英九會晤時強調，將不斷深化滬台兩地合作交流，持續發揮「雙城論壇」平台作用，為兩岸青年交流互鑑創造更好條件，為台商台企在上海投資興業提供更好服務、營造更優營商環境。馬英九相信未來上海與台灣將有更多合作可能，他們致力推動兩岸關係和平穩定發展，將堅定堅持「九二共識」，深化兩岸交流合作，特別是推動兩岸年輕人相互了解。

馬英九周四率大九學堂學生到上海復旦大學座談交流，除校長金力外，還有4名老師和30名大陸學生出席。馬英九表示，這趟回湖南祭祖，帶着台灣年輕人走訪中國歷史重地，探索兩岸共同記憶，才能共享美好未來，這是他對兩岸年輕人的期許。他邀請復旦大學師生回訪台灣，座談期間又詩興大發，說自己到各地都會想起中國人祖先留下的詩詞。