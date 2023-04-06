華南10河流現超警洪水　廣東強降雨持續

水利部周三（5日）發布汛情通報，受強降雨影響，華南地區10條河流發生超警洪水，水利部門正全力做好洪水防禦工作。據中央氣象台網站消息，預計周四（6日）至周五（7日），浙江南部、福建、廣西東部、廣東中南部等地部分地區有中雨，其中廣東沿海地區、福建東南部等地部分地區料有大雨伴短時強降雨。

周二（4日）至周三，廣東北部、福建南部有大到暴雨。受強降雨影響，北江幹流韶關至英德江段及支流連江、潖江、大潭河、水邊河、竹田河，東江支流增江，韓江支流平川河、舊縣河、小瀾溪等河流發生超警洪水，最大超警幅度0.01米至2.12米。汛情通報稱，水利部門密切監視雨情、水情，強化預測預報預警和應急值守，提醒做好防禦工作，科學調度流域骨幹水庫，確保防洪安全。

中央氣象台預計，周四上午8時至周五上午8時，福建東南部、廣東中南部和西南部沿海、海南島東北部和中部等地部分地區將有25至45毫米大雨，伴短時強降雨天氣，局部地區可達50毫米以上。此外，廣東西南部、北部灣東北部近海地區局地將有雷暴大風或冰雹天氣。