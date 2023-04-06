開國少將涂通今因病逝世　享年109歲

中共開國少將、軍事醫學科學院前院長涂通今，因病醫治無效，於周一（3日）晚在北京逝世，享年109歲。涂通今逝世後，目前健在的開國將軍僅存3人，平均年齡已在百歲以上。目前1955年首批授銜的開國少將已全部離世。

涂通今出生於福建，1932年參加中國工農紅軍，1985年5月離休。涂通今經歷土地革命戰爭、抗日戰爭、解放戰爭，參加過中央蘇區反「圍剿」作戰、湘江戰役、遼沈戰役、平津戰役等，曾先後獲頒授二級八一勳章、二級獨立自由勳章、二級解放勳章和一級紅星功勳榮譽章等，1964年被授予少將軍銜。目前開國將帥群體中，元帥、大將、上將、中將均已辭世，健在的3名老將軍均為開國少將。

革命戰爭年代，涂通今歷任軍醫、衞生所長、醫務主任、衞生部長等職。中共建政後，涂通今擔任中南軍區衞生部副部長兼華中醫學院院長，1951年被派往蘇聯習醫，回國後曾任第四軍醫大學副校長、校長，總後勤部衞生部副部長、軍事醫學科學院院長等職。1943年，他在延安創造性地用3周時間為386旅1,500多名官兵集體滅疥瘡；在遼瀋戰役，他指揮部署了6萬多名傷員的救治，保證了70%的歸隊率。