搞政商勾連斂財　陽江市委前書記遭雙開

據廣東省紀委監委網站周四（6日）消息，日前經廣東省委批准，廣東省紀委監委對廣東省陽江市委前書記焦蘭生嚴重違紀違法問題立案審查調查，決定給其開除黨籍及公職處分。

經查，焦蘭生對抗組織審查；不按規定報告個人有關事項；利用職權或者職務上的影響，為親屬在工程承攬等方面謀取利益；大搞政商勾連，隱身幕後收錢斂財，利用職務上的便利為他人在土地確權、工程承攬等方面謀取利益，非法收受巨額財物。依據有關規定，經廣東省紀委常委會會議研究並報廣東省委批准，決定給予焦蘭生開除黨籍處分；由廣東省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

焦蘭生於1962年5月出生，河南長垣人，有在職研究生學歷。他歷任廣東省珠海市臨港工業區黨委書記、管委會主任；珠海市高欄港經濟區黨委書記、管委會主任；珠海市斗門區委書記、區人大常委會主任；珠海市委常委、政法委書記；中山市委副書記、市長；陽江市委書記、市人大常委會主任；廣東省人大財政經濟委員會副主任委員。