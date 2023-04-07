陸再制裁蕭美琴　嚴禁赴陸港澳及與大陸相關組織合作

台灣總統蔡英文過境美國，在加州與美國眾議院議長麥卡錫會晤後，中共中央台灣工作辦公室周五（7日）宣布，對「台獨」頑固分子蕭美琴實施進一步制裁。這次是繼去年8月16日之後，中國大陸再次對蕭宣布制裁。

中共中央台辦發言人周五表示，「台獨」頑固分子蕭美琴挾洋自重，「倚美謀獨」，蓄意挑動兩岸對立對抗，肆意破壞台海和平穩定，進一步暴露其冥頑不化的謀「獨」本性。大陸方面決定對蕭美琴實施進一步制裁，嚴禁蕭及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，禁止其金主和關聯企業與大陸組織、個人合作，並採取其他一切必要的懲戒措施，依法終身追責。該發言人強調，歷史已經併將繼續證明，「台獨」是絕路，「台獨」頑固分子倚靠外部勢力恣意挑釁必將失敗。

去年8月陸方對蕭等人宣布制裁時，內容表示「禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區」，周五的公布則改為「嚴禁」。此外，去年的內容表示「限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作」，而周五的公布則改為「禁止其金主和關聯企業與大陸組織、個人合作」，措詞更為嚴厲。