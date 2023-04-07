美確保盡快對台交付武器　促北京停止施壓

美國眾議院議長麥卡錫周三（5日）在加州與台灣總統蔡英文會面後，提到必須快速交付對台軍售項目。美國國務院首席副發言人帕特爾周四（6日）表示，正積極審查以確保盡快交付軍售項目，呼籲北京當局停止對台施壓，轉而進行有意義外交。

麥卡錫表明美國應加強對台軍售，確保武器按時交付，參與會談的美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席加拉格爾也提到會設法讓原定交付給沙特阿拉伯的魚叉導彈運交台灣。帕特爾在例行簡報會回應稱，美方正積極審查政策與程序，以確保盡快交付武器，尤其是台灣。美方一貫按照《台灣關係法》向台灣提供必要的防衞武器和服務，以助台灣實現和維持足夠自我防衞能力。

被問及大陸對麥卡錫與蔡英文會面的反應時，帕特爾指出美陸之間有很多溝通渠道，美方也將持續維持這些溝通渠道暢通，以防出現任何風險誤判。美國與大陸在台灣議題上存在分歧，但在過去40年時間都能管控分歧，台海和平穩定不單是美國長期利益，也為全球關切。他指出，美方持續敦促北京當局停止在軍事、外交和經濟方面對台施加壓力。對於蔡英文過境美國，他重申北京當局沒理由對此過度反應，因為這做法符合美國政府長期維持的「一個中國」政策。