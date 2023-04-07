空巴接內地160架客機訂單　天津建第二條生產線

在中法領導人見證下，法國飛機製造商空中巴士行政總裁福里（Guillaume Faury）周四（6日）在北京與天津自貿試驗區公司、中國航空工業集團公司簽訂協議，在天津建設第二條空巴生產線，拓展A320系列飛機的總裝能力，以實現空巴全球到2026年實現月產75架A320系列飛機的總目標。

福里是法國總統馬克龍訪華代表團成員之一，目前空巴在全球共有四個A320系列飛機總裝設施，分別位於德國漢堡、法國圖盧玆、美國莫比爾和中國天津。空巴天津總裝線於2008年投入運營，目前已完成總裝超過600架A320系列飛機。今年3月，空巴天津總裝線完成總裝並交付了第一架A321neo飛機。截至2023年3月底，空巴在內地在役機隊數量已增至2,100多架，市場份額超過50%。

此外，空巴還與中國航空器材集團公司簽署了160架空巴民用飛機的批量採購協議，包括150架A320系列飛機和10架A350-900寬體飛機。空巴預測，未來20年中國航空運輸量年均增長率將達到5.3%，顯著高於3.6%的世界平均水平。從現在到2041年，中國的客機及貨機需求數量預計將達到8,420架，超過全球需求總量約39,500架的20%以上。