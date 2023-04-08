中國足球改革發展不符中央要求　出現系統性腐敗

國家體育總局周四（6日）召開2023年黨風廉政建設和反腐敗工作會議，內媒周六（8日）披露總局黨組成員、中央紀委國家監委駐體育總局紀檢監察組組長習驊在會議上明確指出，足球改革發展距中央要求和人民期待相去甚遠，一些體育協會管理混亂，任人唯親、「家天下」橫行，足球領域出現行業性系統性腐敗，其他領域也存在問題。

內媒指，習驊指出五方面突出問題，一是足球改革發展距中央要求和人民期待相去甚遠；二是黨的領導弱化問題突出，一些體育協會管理混亂，任人唯親、「家天下」橫行；三是管黨治黨寬鬆軟，基層黨組織政治生活不規範、不嚴肅；四是紀律作風不嚴不實，違反中央八項規定精神問題時有發生；五是廉潔風險巨大，足球領域出現行業性系統性腐敗，其他領域也存在問題。

自去年11月以來，中國國足原主教練李鐵，中國足球協會第十一屆執委會成員、原秘書長劉奕，中國足球協會常務副秘書長兼國家隊管理部部長陳永亮以及中國足球協會主席、黨委副書記陳戌源等人已接連被查。 今年3月下旬以來，足壇反腐繼續推進。其中，中國足協紀律委員會主任王小平、中國足協競賽部部長黃松於3月24日宣告被查，中國田徑協會主席於洪臣（曾任中國足協副主席、中超公司董事長）、中超聯賽有限責任公司原總經理董錚於3月29日宣告被查。 陳戌源、於洪臣、劉奕、李鐵、王小平、董錚等人在會議中被逐一通報，另有6位部門和單位負責人因頂住巨大壓力，堅定與歪風邪氣作鬥爭而獲點名表揚。