婦女誘惑老人按摩趁機偷錢　4名疑犯遭刑拘

內媒上周六（8日）報道，四川省岳池縣近日有多名老人跟隨聲稱從事按摩服務的婦女走進小巷，在簡陋的閒置空屋內脫衣享受按摩服務，衣服內的財物被偷走。當地公安局日前搗破涉嫌盜竊的犯罪團夥，抓獲4名涉案成員歸案。

岳池縣公安局表示，涉案的何某等4人今年3月到廣安以按摩為幌子誘惑老人，然後進行盜竊。4人分工合作，由何某、李某負責找廢棄房屋，用被子等物品鋪在室內供按摩使用，並在不遠處睇水。龍某、黃某則負責到街上搭訕老人，以20至30元（人民幣，下同，約23至34港元）不等的價格，引誘老人到布置好的室內按摩。當老人脫下衣服按摩時，龍某、黃某則偷走老人的現金，待老人按摩完離開後，涉案人士則收走被子繼續尋找下一個作案目標，等到老人發覺現金丟失時，疑犯早已逃之夭夭。

4人短短20多天便在廣安區、岳池縣、武勝縣等地成功作案十餘宗，盜竊老人現金1萬餘元（約1.14萬港元）。至3月28日，涉案人士在岳池縣城故技重施時被捕，2男2女疑犯年齡介乎48至56歲，均為湖北人，目前因涉嫌盜竊罪刑事拘留，案件進一步偵辦中。