6人用膳後痾嘔　米芝蓮餐廳卸責市監局介入

上海市一名王姓男子近日與太太到外灘附近一間米芝蓮三星餐廳用餐，共花費1.36萬元（人民幣，下同，約1.55萬港元），沒想到變成「花錢買難受」出現上吐下瀉，之後幾天發現當時一同就餐的另外4位顧客都有相同症狀，他們6人一共花了40,800元（約4.7萬港元）餐費，希望餐廳給個說法。

內媒上周六（8日）報道，王先生上周三（5日）向媒體聲稱3月底與太太到涉事餐廳用膳後上吐下瀉，另有多名顧客有同樣情況。他們向餐廳反映問題後收到店家發出的英文郵件，稱事件與餐廳無關，認為王先生等人是感染諾如病毒，想撇清責任。王先生對餐廳態度非常不滿意，於是向當地市場監督部門投訴，惟餐廳當時已更換菜單。

管轄涉事餐廳所在區域的上海靜安區市場監督管理局工作人員稱，無論是人均消費6,000元的餐廳還是小飯店，凡是就餐後有不適的情況局方都非常關心，但食物中毒最佳調查時間是72小時，當局接到投訴距離事發已將近一周，無法檢查王先生一行人當時就餐的食物，會繼續檢查食品供應商並安排雙方當面調解。涉事餐廳的工作人員向內媒指，餐廳向顧客發送郵件後未得到回應，顧客就直接在網上發布影片說自己食物中毒，店方覺得荒唐，目前還在等待市場監管部門的檢查結果。