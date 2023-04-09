蔡英文稱掌握台海形勢　美國務院促北京克制

台灣總統蔡英文上周三（5日）過境美國加州洛杉磯會晤美國眾議院議長麥卡錫後，中國大陸解放軍東部戰區上周六（8日）宣布一連3日舉行包圍台島戰備警巡及「聯合利劍」演習。蔡英文上周六在台總統府聽取簡報後，在社交平台發文指即時掌握台海周邊安全情勢，軍方及安全單位24小時堅守崗位，守護台灣安全，共同負起確保區域穩定繁榮的責任。

美國國務院發言人上周六亦回應稱，美中溝通渠道依然暢通，但美國持續敦促北京克制且不要改變現狀。發言人強調，美方正密切關注北京的行動；重申北京沒有理由將符合長期美國政策與做法的台灣總統過境美國，拿來作為過度反應的藉口。美國自信在台海有足夠能力，可以確保和平與穩定，並且履行美國的國家安全責任。

美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）早前曾在美國與蔡英文會晤。他上周六強調，美國必須認真看待中國大陸對台灣構成的威脅，因為蔡英文會見麥卡錫後，北京隨即在台灣周邊展開軍演。他計劃帶領委員會強化台灣政府防禦能力，並敦促美國國會加速對台軍事援助，美方可提供技術，協助台灣打造自己的防禦系統。