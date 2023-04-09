陸公布首日環台軍演詳情　多型戰機掛彈升空

解放軍東部戰區周日（9日）繼續舉行包圍台島戰備警巡及「聯合利劍」演習。環台軍演進行至第二日，大陸軍媒周日公布前一日演習的詳細內容，包括殲16、殲10C和轟6K等戰機掛彈升空。

東部戰區上周六（8日）的演練重點是檢驗聯合作戰體系支撐下奪取制海權、制空權、制訊息權能力，任務部隊同步組織環台島戰巡進逼，塑造全向圍島懾壓態勢。東部戰區聯合作戰指揮中心下達指令後，戰區陸軍遠箱火，海軍驅護艦、岸導突擊群，空軍殲擊機、轟炸機、加油機，火箭軍常導火力單元等任務兵力快速向預定區域機動集結，展開行動部署，按計劃演練聯合奪權行動。

在東海、台海和東南沿海執行任務的東部戰區海軍多個水面艦艇編隊、岸導突擊群和電子對抗、觀通等部隊，依指令完成任務。多艘驅護艦高速向台島周邊海域懾壓進逼，搶佔有利陣位，根據現場態勢組織近距突擊、遠域懾阻、防空反導等課目演練。在奪取制空權演練中，空軍多批多架殲16、殲10C戰機掛載實彈緊急升空，協同海上驅護艦、地空導彈等兵力聯合編組行動；多批多架轟6K戰機在預定空域建立多個發射陣位，對「敵艦」實施模擬精確打擊，奪取目標海域制海權。