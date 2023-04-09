大陸軍機7度入台西南空域　美偵察機同現蹤

大陸解放軍環台軍演持續，台灣國防部周日（9日）公布，截至當日上午6時前24小時，共偵獲解放軍軍機71架次和軍艦9艘次，持續在台海周邊活動。台媒指，此次解放軍軍機數量與去年12月26日71架次同為單日新高。至周日上午，大陸軍機7度飛入台西南空域，台海周邊另有多種機型現蹤。

Facebook專頁「Taiwan ADIZ」發布消息稱，據廣播航迹紀錄，解放軍軍機自周日7時40分至8時45分共7次進入台西南空域，飛行高度為3,000至7,000米，遭台軍機廣播驅離。目前在西南空域周邊的陸軍機包括運油20空中加油機、運9指揮通信機、運8反潛機和空警500預警機，另有美國海軍EP3E偵察機等軍機現身台西南空域。

台國防部上周六（8日）偵獲進入台海周邊的解放軍軍機包括蘇愷30、殲11、殲10、殲16、TB001無人機、運9、運8、運油20、轟6K及空警500等各型軍機；解放軍軍艦包括導彈驅逐艦蘇州號、導彈護衞艦馬鞍山號等。「Taiwan ADIZ」指，台軍機上周六在北部、西部、西南空域曾進行21次廣播驅離，是近年罕見之多。