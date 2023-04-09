內地新發現　50宗本土重點關注新冠變異株

中國疾控中心上周六（8日）發布全國新冠病毒感染疫情最新情況，去年12月9日以來，各地報告人群檢測染疫數及感染率呈先增後降趨勢，感染人數去年12月22日達峰（694萬）後波動下降，上周四（6日）降至2,119人，檢測感染率跌至1.4%。對比本月1日中疾控通報數據，上月30日至上周四新發現50宗本土重點關注變異株。

各地報告新冠病毒抗原檢測量亦呈波動減少趨勢，從去年12月19日的最高189萬降至上周四的1.9萬。新冠病毒抗原檢測感染數及感染率去年12月22日達峰（33.7萬、21.3%）後波動下降，上周四感染數降至80，感染率為0.4%。發熱門診就診人數上周四為38.4萬人次，較峰值下降86.6%；在院新冠病毒感染者則降至3,889人，較峰值減少99.8%。

上月31日至上周四期間，內地醫療機構累計在院新冠病毒感染相關死亡病例為零。內地去年9月26日至上周四共報送38,655宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變異株，共存在119個進化分支，以BA.5.2.48為主，其次為BF.7.14。總體來看，北京、內蒙古和天津以BF.7及亞分支為優勢株；其他省市區均以BA.5.2及亞分支為優勢株。