大陸第2天環台戰巡演習　與台艦僅距5海里

解放軍東部戰區周日（9日）繼續在台灣周邊，組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。多軍兵種部隊在戰區統一指揮下，對台島及周邊海域關鍵目標實施模擬聯合精確打擊，持續保持圍島進逼態勢。東部戰區海軍導彈護衞艦徐州號當日早上在台島以東海域實施戰術動作，在目視距離大約5海里處，出現台灣海軍巡防艦宜陽號。

戰區空軍梯次出動數十架次預警、偵察、殲擊、轟炸、干擾機，按照作戰編組飛赴目標空域，構建岸海空一體聯合打擊體系，機群根據情報精準掌握戰場態勢，為聯合突擊兵力提供目標引導和支援掩護。戰區陸軍遠箱火部隊打通偵察、指揮、火力網系鏈路，依託無人機為發射單元提供打擊引導，展開多目標精確打擊、多彈種複合毀傷演練。火箭軍任務部隊完成首輪對台島關鍵目標模擬打擊後，連夜向預備陣地機動轉場，準備後續打擊。指揮所篩選確定新一輪打擊目標，數十套發射單元佔領發射陣位、建立高戒備狀態，操作號手準備好之後，隨即聽令實施第二輪打擊。

第72集團軍某旅連長姜曉棟表示，這次打擊演練完全依照實案組織，聚焦提高火力快反和精準毀傷，全面檢驗武器裝備實戰運用中的新打法、新戰法。東部戰區火箭軍某部鄧勇則指，他們緊盯隨時能戰、準時發射、有效毀傷核心能力標準，保持彈在架上、蓄勢待發的高戒備狀態，有信心挫敗一切外部干涉和「台獨」分裂圖謀。