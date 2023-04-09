大陸軍演全向圍台懾壓　或成懲戒台獨新模式

解放軍環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習持續，有內地專家認為，部署到台灣東部外海的國產航母山東號編隊參演，對於「圍台」有非常重要的戰術和戰略意義。國防大學國家安全學院副教授張弛指出，此次全軍兵種聯合行動，塑造全向圍島懾壓態勢，山東號編隊出第一島鏈部署，戰巡、演習相結合可能會成為解放軍今後懲戒「台獨」分裂勢力的新模式。

張弛認為，環島戰略警巡目標指向非常明確，從多個方向全面逼近台島，演訓影像可見台島中央山脈以及近岸一些標誌性建築，反映此次戰巡進逼的力度非常大。他分析指，此次演習可概括為三個「大」，包括大範圍戰場批次部署、大規模聯合懾打行動、大區域立體封控奪權。演習兵力部署形成四面合圍、全向鎖島、全面壓制的態勢，藉此震懾「台獨」分裂勢力，傳遞「以美謀獨」是絕路、分裂祖國無出路的強烈信號。

張弛指出，山東號參與環島演練是一大亮點，其編隊出第一島鏈部署說明中國遠海體系作戰能力得到大幅提升，佔據西太平洋咽喉要道可發揮海上屏障的作用，形成「外阻內封」。另有專家指，山東號編隊及其艦載機的海空控制半徑遠達數百公里，能切斷外部勢力干預台海事務的通道，而艦載機及護航艦艇編隊攜帶的遠程導彈，可有效打擊台灣東部的軍事基地，台灣中央山脈以東的「安全區」由此失去意義。

軍事專家說明，此次演習具有5大特點，首先是環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習合二為一，對「台獨」分子震懾力更強；其次是一次多軍兵種聯合行動，有極強的針對性；此次演習實戰性極強，所有參演要素都是實兵實裝實彈，執行戰備警訓的艦機雷達開機，隨時處於戰備狀態；而演習目標亦非常明確，重點檢驗奪取「制權」的能力；而山東號編隊參演更是發揮重要作用。