偷渡集團高薪誘民眾出境工作　108人落網

廣西防城港邊境管理支隊近日搗毀一個特大跨境偷渡集團，逮捕108名涉案人員，扣查一艘貨船、一艘快艇和3輛車，斬斷一條組織中國公民經海路偷渡出境從事跨境犯罪活動的偷渡鏈。此案被國家移民管理局列為典型案例，目前已有69人被判囚9個月至8年，罰款5,000至20萬元（人民幣，下同，約5,800至23萬港元）。

廣西出入境邊防檢查總站上周五（7日）發布消息稱，防城港邊境管理支隊根據通報線索獲悉，有集團成員涉嫌組織他人偷渡離境，當局成立專案組調查。偵查人員於去年11月在欽州市某碼頭附近沙灘，發現一艘快艇分批接載偷渡客前往用於偷渡的貨船，在船艙底部發現多名偷渡客。

警方循線發現以賈某為首的海上偷渡集團，逮捕賈某等多名骨幹成員。原來賈某在船運中介的介紹下，與境外蛇頭取得聯繫，受利益驅使，決定夥同多人組織偷渡團，再以最高每月逾2萬元（約2.3萬港元）的薪金在社交平台誘騙民眾偷渡到境外工作。來自內地15省市區的89名偷渡客被陸續誘騙到欽州市後，集團成員利用汽車、快艇等將他們送到停靠在海上的貨船。