馬克龍訪華後重申歐洲戰略自主　不應跟隨美國

法國總統馬克龍結束訪華行程，在總統專機上接受訪問時表示，歐洲要避免因台灣議題捲入美中衝突之中，並強調歐洲戰略自主，不應跟隨美國。

馬克龍上周六（8日）結束為期3天的中國國事訪問，他在專機上接受政治新聞網站訪問，為自己遭各界炮轟的訪華行程辯護。根據周日（9日）刊登的專文，對馬克龍而言，歐洲應該減少對美國依賴，並避免因台灣議題捲入美中衝突。他重提其歐洲戰略自主概念，目的就是讓歐盟成為第3強權，而法國將扮演前線角色。報道分析，中國熱衷支持馬克龍的戰略自主概念，因為中方深信，西方正在衰退、中國正崛起，而跨大西洋關係（美國和歐盟）的弱化會加速這個趨勢。

馬克龍的戰略自主彷彿是立基於強調不與美國為伍的概念上。他指：「歐洲人面臨的問題在於：加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，從美國的議題和中國的過度反應中獲得啟發」。親近馬克龍的人士透露，馬克龍對北京至少等到他離開中國大陸領空後再發動模擬包圍台灣演習，感到滿意。據隨同馬克龍出訪的法國官員指出，其實馬克龍和中國大陸領導人有密切討論台灣議題，然而相較於美國甚至歐盟，馬克龍似乎採取更為調解安撫的立場。

報道指，近兩小時的中法歐三方會議中，馬克龍與歐洲委員會主席萊恩立場相似，但接下來馬克龍與中國領導人兩人私下對話4小時中，馬克龍的態度和語調順從迎合許多。馬克龍在訪問中強調歐洲在武器和能源上日益依賴美國，指出歐洲應該減少「美元的治外法權」，而這和俄羅斯及中國重要政策的目標如出一轍。

被問及馬克龍近日表示，歐洲須避免捲入美中在台灣問題上的對抗，中國大陸外交部發言人汪文斌周一（10日）表示，希望各國認清台灣問題的實質，堅定反對各種形式的「台獨」分裂活動。另外，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利和德國外長貝爾伯克本周將訪華，汪文斌指近期中歐高層交往頻密，各領域對話合作全面鋪開，中歐關係呈現積極發展勢頭。