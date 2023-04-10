專家：陸對台軍演孤立東沙　關鍵目標首成打擊對象

解放軍東部戰區周一（10日）繼續舉行包圍台島戰備警巡及「聯合利劍」演習。大陸官媒分析東部戰區在前一日的演練重點是模擬聯合精確打擊。有大陸軍事專家表示，周日（9日）的行動可用「利劍閃擊精打擊要」來形容，打要害、擊命門、斃首惡，展示解放軍遠程火力打擊、聯合火力打擊的能力，令「台獨」勢力無所遁形。

官方周日發布「台島及周邊海域關鍵目標」作為打擊對象，以往從未出現過，此次尚屬首次。軍事科學院研究員趙小卓表示，可能是指台島內某幢建築物或某個軍事基地。他指，此次軍事行動模擬對台打擊目標包括台島要地、要點、跑道等重要目標，還有支持台軍事體系的重要節點，以及打擊移動性的重要目標，對其實施跟蹤監視，必要時一舉殲滅。該任務由火箭軍任務部隊執行，完成首輪對台灣關鍵目標模擬打擊後，連夜向預備陣地機動轉場，展開後續打擊準備。

從解放軍發布的軍機航迹圖可見，大多鎖定台灣西南空域組成海上打擊部隊，距離東沙島不遠處飛行，演練戰術圍困台灣關鍵離島。台灣淡江大學國際事務戰略研究所助理教授林穎佑分析，解放軍希望透過切斷或孤立台島和東沙島的互動，來對台進行壓迫。