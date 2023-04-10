美軍神盾艦駛近南沙群島　解放軍全程跟監

中國大陸解放軍在台灣周邊組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習周一（10日）踏入第3天之際，美國海軍第7艦隊宣布，神盾驅逐艦米利厄斯號（USS Milius，DDG 69）當日駛近南沙群島，執行航行自由與權利任務。對此，解放軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校同日回應稱，南部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。

第7艦隊表示，米利厄斯號根據國際法在南沙群島主張航行權利及自由，行動維護國際法承認對該海域的合法使用、權利及自由。完成任務後，米利厄斯號就會離開被過度聲索的區域，並繼續在南海活動。

對此，田軍里回應稱，美艦未經北京當局批准，非法闖入南沙美濟礁鄰近海域；強調大陸對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衞國家主權安全和南海地區和平穩定。米利厄斯號上月底亦被指未經批准，非法闖入中國西沙領海，被解放軍警告驅離。

大陸、越南、台灣、馬來西亞、汶萊、菲律賓均聲稱擁有部分或全部南沙群島主權，其中大陸、越南和台灣要求軍艦無害通過相關領海時要事先獲批或通報，做法違反國際法。