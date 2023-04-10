山東號首參與環台島演練　戰機模擬打擊重要目標

解放軍東部戰區周一（10日）繼續環台島戰備警巡和聯合利劍演習，海軍17艦編隊參加，航母山東號編隊亦首次參與其中。報道指，在戰區聯合作戰指揮中心統一指揮下，諸軍兵種密切協同，模擬實施聯合封控、信火打擊，全面檢驗部隊在聯合作戰體系支撐下的聯合偵察、指揮、行動及保障。

戰區空軍出動數十架殲擊機，持續在台灣海峽與台島南北兩端戰巡進逼，依託聯合情報支撐，開展尋殲海空艦機、空中封鎖演練，構建多向圍島鎖台態勢。在任務空域，多批多架掛載實彈的轟6K戰機，在預警機、殲擊機、干擾機支援掩護下，對台島重要目標實施多波次模擬打擊。受領懾阻打擊任務的火箭軍部隊聞令而動，採取周邊快反、設伏快打、監視打擊等戰法，對海上移動目標進行火力追瞄，實施大彈量、多波次模擬火力打擊。

戰區海軍多艘執行戰巡進逼任務的驅護艦，針對性展開突擊「敵」疏泊艦船、海上封鎖等行動演練。艦艇在台灣海峽，台島西北、西南以及台島以東海域主動出擊，發揮性能優勢，靈活機動搶佔有利陣位，高速進逼懾壓對手。

日本統合幕僚監部周一公布，海上自衞隊在上周五至周日（7至9日）期間，在宮古島以南分別發現山東號、052D型驅逐艦焦作號、054A型導彈護衞艦柳州號、901型綜合補給艦查干湖號出沒。山東號的艦載機升降約120次，其中戰機約80次，直升機約40次。海上自衞隊派出護衞艦收集情報及警戒監視，山東號艦載戰機升降時，航空自衞隊亦緊急出動戰機應對。