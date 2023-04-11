華萬噸船塢登陸艦交付泰國　東南亞最大現役軍艦

泰國皇家海軍周一（10日）證實，泰國軍方代表在上海滬東中華造船廠接收一艘071ET型船塢登陸艦。該艦計劃於4月27日抵達泰國，將用於潛艇補給。隨着中泰雙方簽署交付證書，該艦亦成為東南亞地區最大的現役軍艦。

2019年9月9日，中泰雙方正式簽署071ET艦的採購合同，這是中國首次出口兩棲登陸艦。泰國皇家海軍計劃到2036年讓所有4艘大型兩棲登陸艦服役，並用於各種行動。2022年12月，上海滬東中華造船廠製造的071ET艦完成海試，結果顯示其性能參數符合要求。2023年1月4日，泰國皇家海軍副司令西里薩瓦上將出席在上海舉行的該艦下水儀式，並確定艦名為象島號。

象島號以中國解放軍海軍的071型船塢登陸艦為基礎，艦長213米，闊28米，最高航速可達每小時25海里，航程可達1萬海里。象島號排水量超過2萬噸，能搭載至少600名海軍陸戰隊士兵和2艘兩棲登陸艇，以及最多5架泰國海軍現役的海鷹號直升機等，象島號還具備裝載投送能力和遠海機動能力。泰國皇家海軍將於周三（12日）至下周一（17日）派出另一組官員，討論是否購買中國製造的CHD620潛艇引擎。