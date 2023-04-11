團風縣女局長被指公款買家具　保安室變私人休息室

湖北省黃岡市有自媒體周一（10日）聲稱，該市團風縣政務服務和大數據管理局局長陳莉把局內保安室改成私人休息室，又以公費購置家具。陳莉稱因為自己家住得遠沒地方休息，又經常睡在辦公室，才作此安排。湖北省多名紀委人士對內媒稱，陳莉的行為已違反中央有關廉潔從政的規定。

網上影片顯示，團風縣政務服務中心大樓旁有一排平房，平房內有多個房間，其中一間房內有床、衣櫃、電視機、桌子等設施。該自媒體稱，黃岡有局長利用公款打造午休房，全房訂製品牌家具，一套床上用品近7,000元人民幣（約8,100港元）。管理局內部人士稱，陳莉的休息室面積近30平方米，於去年裝修。因陳莉擔心有甲醛，所以房間至今空着。其他工作人員亦有休息室，但設施簡陋，只設碌架床，家具以「房屋修繕」、「辦公用品」名義在財務室報銷。

陳莉解釋自己家住黃岡市黃州區，由於政務中心工作繁忙，她經常加班，所以決定將管理局的保安房改成宿舍。她強調，床上用品是她自帶的，雪櫃是從食堂搬過去，衣櫃、桌子、電視機則是工作人員同公款買的，分管紀檢工作的副局長對此事沒提出反對意見。團風縣網信辦相關負責人稱，此事還在進一步核查，有結果會發布通報。