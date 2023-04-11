解放軍26軍機今早擾台　9軍艦台海周邊活動

中國大陸解放軍東部戰區於上周六（8日）至周一（10日）進行包圍台島演習，台灣國防部周二（11日）表示，解放軍當日上午再編組軍機分自北、中、南部逾越中線，自清晨6時起至上午11時共計偵獲殲10、殲16及蘇30戰機，空警200等各型機26架次，其中14架次逾越台灣海峽中線及進入西南空域，執行戰備警巡。另外，目前仍有9艘次解放軍軍艦持續在台灣周邊海域活動，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控、應處。

至於周一清晨6時至周二清晨6時，台方合共偵獲解放軍軍機91架，打破大陸戰機擾台的最高單日紀錄，其中54架次飛越台海西南及東南空域，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。擾台的大陸軍機包括8架次蘇30戰機、10架次殲10、2架次殲11、10架次殲16，另各有1架次的TB001無人機、BZK005無人機、空警200預警機、運8反潛機、轟6轟炸機、運8遠程干擾機、空警500預警機和運油20空中加油機。另外，15架次殲15戰機在台灣東部現蹤，它是解放軍航母山東號的艦載機，顯示山東號在台灣東部進行演訓。

在軍演期間，解放軍導彈護衞艦徐州號周一現蹤台灣東部海域，台灣海巡署的花蓮號及海軍巡防艦宜陽號全程監視，相距僅5海里。台媒周二公布雙方廣播錄音，台軍稱「不得進入我24海里鄰接區，我將被迫採取驅離行動」，解放軍回應指「24海里鄰接區不存在，台灣是中國不可分割的一部分，破壞兩岸和平穩定的是台獨」。台軍隨後表示「不追求軍事對抗，希望和平穩定」，解放軍則強調「中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府」。