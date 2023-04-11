柯文哲稱大陸應更有自信　不需以軍事演習擺姿態

針對中國大陸解放軍近期發動環台軍演，台灣民眾黨主席柯文哲周一（10日）表示，北京政府鼓動民族主義卻失控，最終被迫回應美國的行動，感覺美國似乎知道如何激怒大陸。他指大陸既是世界大國，應該更有自信，不需要以軍事演習擺姿態。現階段台灣人可以決定自己的事務，在台灣自主的條件下，他希望盡量減少台海戰爭的危險。

柯文哲上周六（8日）率團訪美，首站前往紐約。他周一出席哥倫比亞大學東亞研究所活動，與該校政治學教授黎安友（Andrew Nathan）和曾任美國國務院亞太副助理國務卿、該校現任國際關係教授柯慶生（Thomas Christensen）對話。柯文哲回應台媒提問稱，北京政府鼓動民族主義時常失控，反過來遭民族主義操縱。美國行動時，大陸本可一笑置之，卻因着眼本土民族主義情緒高漲而被迫回應。

至於如何實現兩岸和平，柯文哲認為兩岸多多少少還是要溝通，有交流可以減少敵意，最起碼減少誤判和擦槍走火。針對台美關係與強化台灣防衞能力，他認為台美價值觀相同，但不需要因為這樣就對大陸惡言相向，台灣雖然身在民主同盟，應付大陸時仍可採取願意交流的態度。他強調，雖然要求兩岸和平，但還是要備戰。