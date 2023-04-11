草地貪夜蛾入侵嘉義芋頭田　台灣首例

早年肆虐兩岸的農業害蟲草地貪夜蛾（又稱秋行軍蟲），近期現蹤台灣嘉義縣的芋頭田。這是台灣首次發現草地貪夜蛾入侵芋頭田，台南區農業改良場（農改場）呼籲農民注意防範。

台南區農改場周二（11日）表示，今年3月嘉義大學植物醫學系師生於嘉義縣中埔鄉芋頭田，採集到遭草地貪夜蛾鑽蛀的地下球莖與蟲體。經中埔鄉農會植物醫生調查確認後，由台南區農改場及嘉義縣政府查報動植物防疫檢疫局，於3月底公告為台灣首宗芋頭危害案件。台南區農改場指出，現場調查發生面積約0.07公頃，可見草地貪夜蛾普遍鑽蛀地下莖，發生率約5至7成。同時，田間可見多種齡期蟲體，由於草地貪夜蛾需於土壤中化蛹，所以在水田農作物較少見到。此次發生田區為廢耕的乾涸水芋頭田，鄰近正常管理水芋頭田則未發現危害。

草地貪夜蛾至今已發現可危害番石榴、水稻、花生、薑、狼尾草、百慕達草、小米、薏米、高粱、粟米及芋頭等11種農作物。台灣的草地貪夜蛾防疫措施於2021年7月1日起進入第三階段，由農民自主管理。台南區農改場呼籲，農民作物栽培若遇蛾類蟲害應提高警覺，加強巡田監測。台南區農改場為行政院農委會下轄機關，負責台南市、嘉義縣、嘉義市及雲林縣農業試驗應用及推廣業務。