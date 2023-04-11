內地五一旅遊訂單較疫前增200%　港澳最受出境遊歡迎

內地「五一」小長假臨近，不少民眾計劃到各地旅遊。內地網絡平台美團數據顯示，截至周一（10日），五一假期國內旅遊訂單較2019年新冠疫情前同期增長約200%，創5年來最高，而山東成五一國內遊頂流，住宿提前預訂量較2019年增長400%。出境遊目的地以香港和澳門最受歡迎，另於廣東、上海、浙江等地的遊客出境消費最為積極。

相較往年，今年「五一」預訂高峰提前到來。綜合美團在住宿、景區、交通等旅遊相關訂單，熱度最高的內地十大目的地城市包括重慶、西安、長沙、成都、武漢、青島、南京、北京、上海、杭州。而北京、上海、成都、重慶、武漢的人群出遊熱情更為高漲。另在「大眾點評」上，山東淄博「燒烤」關鍵詞近一周搜索量按年急漲700%，發布貼文數激增14倍。

五一期間的出境遊方面，美團同時上線香港、澳門兩地的酒店5折券，優惠可疊加使用，有效降低消費者港澳連遊的成本。內地用戶可在美團的手機應用程式搜索「香港酒店券」、「澳門5折券」分別領取優惠券。此外，泰國、新加坡、馬來西亞熱度同樣高漲。內地旅遊業內人士表示，今年五一的旅遊需求將迎來集中釋放，有望帶動各地各行業消費全面復甦，展現中國經濟的強勁動能。