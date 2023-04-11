最高法執行局前局長孟祥　受賄罪成囚12年

河南省鄭州市中級人民法院周二（11日）一審裁定，最高人民法院審判委員會前委員、執行局前局長孟祥受賄罪成，判處有期徒刑12年及罰款200萬元人民幣（約231萬港元），並追繳受賄所得和產生的利息。

孟祥於2003年至2020年利用職務便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人，在案件審判執行、工程承攬和幹部選拔任用等事項上提供幫助，非法收受他人財物，共計價值2274萬元人民幣（約2,624萬港元）。法院認為，孟祥的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大。鑑於孟祥到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得及其孳息已全部查扣到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，可依法從輕處罰，遂作出上述判決。

資料顯示，現年58歲的孟祥是河北保定人，曾擔任北京市第二中級人民法院黨組成員、紀檢組長、審委會委員，北京市東城區人民法院黨組書記、院長、審委會委員，北京市高級人民法院黨組成員、副院長，最高人民法院執行局局等職位。至2021年7月，孟祥因涉嫌嚴重違紀違法受查。