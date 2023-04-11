台駐巴西外交官墜樓亡　遺屬質疑憂鬱輕生說法

台灣駐巴西聖保羅辦事處組長王之化於3月上旬在當地墜樓身亡，疑是生前遭上司職場霸凌，以及與高額官邸修繕費用核銷有關。辦事處長馮光中則對外表示，王之化長期患有憂鬱症才輕生。遺屬周二（11日）在國民黨立委王鴻薇、台北市議員應曉薇的陪同下再開記招，出示3年來王之化於台灣的就醫證明，顯示他完全沒看過身心科外，也公開巴西醫院的信件回覆，直指工作對王之化帶來相當大的精神傷害。外交部回應，從未稱王之化患有憂鬱症，對輕生原因不預設立場，將充分調查釐清事實。

王之化的遺孀俞惠敏指，丈夫生前遭到惡意污衊，「人間無處喊冤，所以他只好找上帝申冤」，他在墜樓前錄製的錄音檔及相關資料不斷重述「我沒有拿任何公家的一毛錢。應曉薇表示，王之化在巴西聖保羅辦事處長期受到處長霸凌，在工作上幾乎事事被刁難，可是馮光中竟稱王之化長期且天生有憂鬱症才輕生，根本是說謊。王之化到巴西前並無身心相關疾病，是上任後遭到長期霸凌才看心理醫生。

根據巴西醫院的信件顯示，院方認為王之化的心理狀況是因為與妻子長期距離遙遠，加上工作受壓力而有所影響，指出「其中工作來源顯然對王之化造成更大的心理傷害」。王鴻薇則指，外交部早前答應提供包含官邸修繕費用的核銷，以及王之化過世的相關調查報告，結果外交部臨時改口，表示案件交由政風處調查，相關內容尚待釐清。