美菲同意提高聯合震懾力　重申台海和平穩定的重要

美國國務卿布林肯與防長奧斯汀周二（11日）在華盛頓與到訪的菲律賓外長馬納羅和防長加爾韋斯，舉行「美菲2+2部長對話」。聯合聲明指出，美菲強烈反對在南海的非法海事主張、軍事化填海島礁、威脅和挑釁活動，包括中國近期試圖阻止菲律賓在仁愛礁執行合法任務等，呼籲中方全面遵守2016年南海仲裁裁決。雙方重申維持台海和平與穩定的重要，台海是全球安全與繁榮的不可或缺元素，同時支持烏克蘭的主權、獨立性和領土完整。

面對印太安全環境日益複雜，美菲將按《美菲聯防條約》等協議防範針對太平洋的外部攻擊，加強現代化美菲同盟合作提高聯合震懾力，透過高強度聯合演習及快速跟進新美菲雙邊防禦指南來確保戰備狀態。兩國將優先現代化共享防衞能力，特別是海上領域，未來數月執行的「安全領域輔助路線圖」會指引未來5至10年的國防現代化投資和訂立優先交付的軍事系統。美國預計到2023財年末將撥款超過1億美元（約7.8億港元）用於現有5個駐菲美軍站點的基礎設施投資，並支持4個新站點的快速運營。美菲亦同意敲定恢復聯合海上活動，包括美菲海軍在南海進行聯合航行，並討論今年稍後在南海與其他志同道合的夥伴開展多邊海上活動的計劃。

奧斯汀見記者時表示，會上討論的優先交付軍事系統包括雷達、無人機、軍用運輸機、海岸和防空系統，商討美國在菲律賓部署甚麼軍事資產是言之尚早。