陸歡迎台灣同胞認祖歸宗　批蔡英文過境美國嘥錢

台灣前總統馬英九早前率領學生到大陸訪問，期間提到推動兩岸年輕人交流是迫切任務。大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（12日）強調，只有台灣民進黨當局撤除政治藩籬，兩岸交流才能恢復正常。她批評台灣總統蔡英文過境美國花費不菲。早前大陸贈台大熊貓圓圓病逝，有傳大陸擬再贈新的大熊貓，朱鳳蓮表示有關報道不實。

朱鳳蓮在周三舉行的國台辦記者會上回答問題時稱，馬英九此行對促進兩岸同胞交流往來、推動兩岸關係和平發展具有積極意義，反映了兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，再次證明九二共識是兩岸關係和平發展的定海神針。她表示，慎終追遠、敬祖愛鄉是中華民族的優良傳統，歡迎更多台灣鄉親到大陸尋根祭祖，認祖歸宗。

有記者問，蔡英文過境美國被美方冷處理，還遭遇抗議。朱鳳蓮強調民進黨當局為謀「獨」不惜充當外部勢力棋子，把台灣老百姓的血汗錢濫用於「外交突破」和「購武拒統」，本應拿來改善島內民生、發展經濟的錢，卻被民進覺當局用來為謀「獨」政績「貼金」。至於近日大陸解放軍進行環台軍演，朱鳳蓮強調是為捍衞國家主權和領土完整所採取的必要行動，針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，絕非台灣同胞。