台美召開工作會議　談擴大台灣參與世衞大會

美國國務院發言人辦公室周二（11日）表示，美國在台協會與台駐美代表處召集美國國務院和台灣外交部等機構代表，周一（10日）討論美國支持擴大台灣在聯合國體系與其他國際論壇參與事宜，重點是下月舉行的世界衞生大會以及國際民航組織近期的活動。新聞稿未公布與會者名單或層級。

新聞稿指出，今次工作會議討論重點是支持台灣擴大參與世衞大會、國際民航組織及支持台灣有意義參與非聯合國國際、區域與多邊組織，與會者討論全球公共衞生、航空安全、氣候變化與環境等全球性挑戰，以及共同提升技術標準與經濟合作機遇。第76屆世衞大會下月21至30日舉行，台灣2009年至2016年曾獲邀以觀察員身份與會，但2017年後因大陸施壓而未再獲邀。

美方與會者強調台灣在很多全球關注領域帶來的世界級專業知識，包括健康、食品安全、航空綠能燃料與支持婦女的經濟與政治賦權，重申美國對台灣有意義參與世界衞生組織與國際民航組織的承諾。美國國務院稱，與會者了解與理念相近夥伴密切合作的重要性，這些夥伴亦關注有人試圖把台灣排除在國際社會外。