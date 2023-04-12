加拿大眾院訪問團晤蔡英文　稱重視台海挑戰

台灣總統蔡英文周三（12日）上午在總統府接見加拿大眾議院外交及國防事務訪問團，這是大陸近日進行環台軍演後，蔡英文首度接見外賓。她強調，面對威權主義不斷擴張，民主陣營積極團結顯得格外重要。訪問團成員之一的自由黨議員麥凱表示，這次團員組成偏重在國防與安全議題，展現加拿大對台灣面臨挑戰的重視。

蔡英文致詞時指出，加拿大是台灣非常重要的民主夥伴，除因為其印太戰略對台海和平穩定的重視，該國政府在世界衞生大會與國際民航組織也積極捍衞台灣的參與。她稱，台加在很多領域有密切合作，經濟方面已於年初就台加投資促進暨保障協議正式展開談判，台方期待帶動更多經貿合作。台加在經濟領域有高度互補性，加拿大是《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）重要成員，她希望加方支持台灣加入。

麥凱則表示，大陸在加拿大進行很多內部滲透和影響工作，加拿大因此提高警覺意識，也認為同樣面對這樣威脅的民主地區應站在一起。他強調，此次訪台展現「台灣的議題，就是加拿大的議題；加拿大的議題，也是台灣的共同議題」。加拿大眾議院加中關係特別委員會早前發表報告《加拿大與台灣：動盪時局中的強健關係》，委員會主席哈迪此行帶同報告影印本贈予蔡英文，稱加拿大在此動盪時間要深化與台灣的關係，是此行意涵。