解放軍43艦機現台海　護衞艦距花蓮僅31海里

中國大陸解放軍「聯合利劍」演習結束，但電子偵察艦和導彈護衞艦持續在花蓮外海徘徊，護衞艦距離花蓮只有31海里。台國防部周三（12日）表示，過去一天偵獲解放軍軍機35架次、軍艦8艘次在台海周邊活動，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應對。

台灣軍方人士周三向台媒透露，當日上午監控到解放軍電子偵察艦於花蓮縣新社村以東52海里處，另一艘導彈護衞艦在花蓮秀林鄉以東31海里處，距離鄰接海域僅有7海里。在周二（11日）早上6時至周三早上6時期間，解放軍5架次蘇30戰機、4架次殲10戰機、4架次殲16戰機、1架次BZK005無人機逾越台灣海峽中線，1架次空警200預警機入台西南空域。另有軍事迷記錄到，周一（10日）其中一次台軍驅離廣播後，疑似解放軍軍機忍不住回嗆「有種開火不然挨揍」。

台軍前空軍副司令、退役中將張延廷周二受訪批評，台灣現在還不把解放軍當一回事是「夜郎自大」，直指台灣現在沒有興建防禦，只會吹牛。被問及未來大陸是否可能在台海南北兩個出口部署航母，連同自大陸本土的軍事進攻形成三面夾擊之勢，張延廷認為有可能，指大陸現在的用兵模式是先奪取制空權，再拿下制海權，封控整個台灣，後續要登島作戰就順水推舟。