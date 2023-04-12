布林肯：美不尋求圍堵中國　期待條件成熟時訪華

美國和菲律賓於周二（11日）在華盛頓舉行美菲外長防長「2+2對話」，美國國務卿布林肯出席聯合記者會時重申，負責任地管控美中關係符合美國利益，美方不尋求新冷戰和圍堵中國，他期待在條件成熟時訪華。

布林肯、美國防長奧斯汀、菲律賓外長馬納羅和菲律賓防長加爾韋斯會晤後見記者，被問及與中國的關係似乎持續變差時，布林肯指出美中關係是最重要也是最複雜的關係之一，它有不同方面，包括競爭性、合作性，在某些情況下更具對抗性。美國需負責任地處理與中國的關係，目標是和平、安全、穩定和創造機會，不是要搞新冷戰，不是為了遏制中國，但美方將非常積極地捍衞自身價值觀和利益，同時準備在符合雙方利益的領域合作。他強調，沒有任何一個國家可以單獨解決跨國挑戰，如果美中找到合作方法，這將使所有人和世界受益。

有記者問及美國一旦因台灣而與中國大陸爆發衝突，將如何運用美軍在菲律賓新增的4個駐點，奧斯汀沒有正面回答，僅指新駐點是讓美菲軍隊有機會共同訓練，增加互操作性，在發生天災等危機時能快速提供人道支援，同時加強聯合震懾態勢。馬納羅則表示，目前未知新駐點的用途，但基本目的是應對人道災難，以及提升美菲軍事資產的互操作性和訓練，以回應其他類型的安全挑戰。