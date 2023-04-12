醉駕女司機拖行鐵騎士案開庭　傷者6次接受手術

湖南省婁底市一名私家車女司機去年9月涉嫌醉酒駕駛，撞倒一輛電單車後拖行近2公里，造成電單車女司機嚴重受傷。而私家車女司機事後不顧而去，終被警員攔截並遭起訴。案件周二（11日）於婁底市婁星區法院一審開庭審理。受害者丈夫表示，妻子至今已接受6次手術，但還是沒有自理能力，不知何時能恢復。

在庭審過程中，受害者謝女的丈夫周先生憶述，事發後第一次見到妻子在醫院，「那時候我已經認不出她來了」。謝女今年1月才離開深切治療病房，目前還不能走路、說話，「現在臉上還有一個很大的疤痕，全身上下基本到處都是疤痕」。周先生表示還沒有提起民事訴訟，目前欠下醫療費80多萬元（人民幣，下同，約92.5萬港元）。他又稱，事發前夫婦兩人一起工作，每月收入大概1.5萬元（約1.7萬港元），事發後為了照顧妻子和年邁母親，他已辭去工作，目前沒有收入。庭審當日，周先生兩名分別17和12歲的孩子也有前往法院，他們都希望法院能作出公正判決。

當日庭上有4、5個證人口述當天事發經過，法庭對於肇事者的控訴，證據鏈非常齊全，肇事者也當庭認罪，表示會寫一封書面的悔過書。內媒從法院獲悉，公訴機關指控被告肖某某酒後駕車與被害人謝某駕駛的電單車發生碰撞，造成謝某受傷，肖某某駕車逃離現場，屬逃逸，應承擔事故全部責任。公訴機關認為，應當以交通肇事罪追究肖某某的刑事責任。當日庭審約兩小時結束，法院宣布擇期宣判。