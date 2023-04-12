腦患病致無法教學　淡江大學前副校長墮樓亡

位於台灣新北市的淡江大學前副校長王高成，周三（12日）清晨被人發現於校內墮樓身亡。校方證實他留下遺書，指其患腦病變導致無法繼續教學，因而輕生。

淡水區警方接報，淡江大學驚聲大樓周三早上約8時11分發生墮樓事故，62歲王姓教職員當場身亡。警方到場後立刻封鎖現場展開鑑識採證並依規定程序處置，並釐清王男墮樓原因。淡江大學隨後發布訃聞，證實死者為知名戰略學者、該校前國際事務副校長王高成教授。校方指王高成因患病導致腦部病變、智能已失無法教學、研究；讚揚他學養深厚，對該校及社會貢獻良多，對事件深感震驚、遺憾，將協助家屬妥善處理後事。

王高成是美國賓夕凡尼亞大學政治博士，曾任淡江大學國際事務與戰略研究所教授、國際事務副校長、英語教學推動中心主任等，研究專長包含國際關係、美國外交政策等。他上月20日受訪，分別論及前總統馬英九訪陸和總統蔡英文出訪中美洲並過境美國。他指出，民進黨政府的外交政策較偏向美國，不斷提升美台互動關係，美方也樂意配合；馬英九則是以個人身份推動兩岸之間的和平交流，以及青年學子的來往，認為兩者關係應該同時並進。