美密件：華試射新導彈　高超音速飛行

美國國防部機密文件外洩事件，有內容提到中國今年試射一款正在研發、代號東風27型的新型高超音速導彈，美國評估認為它有能力突破美方反導防禦網。若消息得到官方證實，這將是繼現役東風17型後，中國另一款高超音速導彈。

該份機密的「每日情報更新」提交美國國防部長奧斯汀及參謀長聯席會議主席米利，在「過去24小時突發情報」一欄分為六大部分，涉及波蘭與烏克蘭、俄羅斯、中國、伊朗、恐怖主義、以色列，提到中國東風27型遠程彈道導彈級多用途高超音速滑翔飛行器今年2月25日展開飛行測試，飛行2,100公里及12分鐘。

文件指東風27型旨在加強中國對付太平洋第二島鏈外目標的能力，有非常大的可能性能夠突破美國彈道導彈防禦系統；陸攻版及反艦版可能去年以小量的形式服役。值得留意的是，美國國防部在前年及去年發表的中國軍力報告引述消息指，中國正在研發「長程」東風27型彈道導彈，射程5,000公里至8,000公里。

東風17型是配備高超音速滑翔飛行器的中程彈道導彈，中國傳媒綜合各方面信息推測，東風27型在東風17型的高超音速戰鬥部基礎研發，採用東風26型遠程彈道導彈兩級火箭引擎彈體，射程覆蓋太平洋中部、第三島鏈的美國夏威夷群島；該地是美國在亞太地區的最大後方基地，目前只有洲際彈道導彈威脅它。