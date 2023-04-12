國務院調整防疫政策　建議民眾搭飛機戴口罩

內媒周三（14日）報道，國務院聯防聯控機制疫情防控組已印發《預防新型冠狀病毒感染公眾佩戴口罩指引（2023年4月版）》（下稱《指引》），內容提及新冠患者及出現發燒、咳嗽等疑似症狀人士應佩戴口罩，同時建議乘坐飛機等公共交通工具外出時佩戴口罩。

《指引》提到，患者經抗原或核酸檢測後證實染疫；出現發燒、咽痛、咳嗽、流涕、肌肉痠痛、乏力等疑似症狀人士；生活、工作或學習的社區、學校發生聚集性疫情的民眾；前往醫療機構就診、陪診、陪護、探視；進入養老機構、社會福利機構等脆弱人群集中場所等人士，應佩戴口罩。

至於民眾乘坐飛機、火車、長途車、輪船、地鐵、巴士車等公共交通工具時；進入超市、影劇院、客運場站等環境密閉、人員密集場所時，以及長者、慢性基礎疾病患者、孕婦等前往室內公共場所等情況，《指引》亦建議他們佩戴口罩出行。

此外，《指引》亦列舉多個可以不佩戴口罩常見情形或場景，包括露天廣場、公園等室外場所；人員相對固定的室內工作場所和會議室等；參加人員來源較廣、流動性較強但有明確核酸或抗原檢測、健康監測等防控要求的大型會議或活動；3歲或以下嬰幼兒；學校師生在校期間等，均可不用再佩戴口罩。