台版柬埔寨賣豬仔3死案　幕後主腦等7人落網

台灣新北市警方去年11月偵破當地首宗台版「柬埔寨賣豬仔」案件，成功救出58人，但有3人受虐致死。新北市警方周三（12日）表示，案中幕後主腦、代號「藍道」的杜姓男子，下指令拘禁受害者，以專責分工化經營欺詐集團。警方周二（11日）已逮捕杜男等7人移送法辦。

警方此前已逮捕「S姐」傅姓女子及「茶董」陳姓男子等29名疑犯，唯獨身份不明的集團首腦「藍道」在逃。士林地檢署指揮新北市刑警大隊持續偵辦，透過金流查出「藍道」是28歲的杜男，居於台中，但因欺詐案被判服勞役，要定期到新北市土城區石門路的台北少年觀護所執行勞役，每次往返都駕名車，看來生活富裕。

警方動員霹靂小組，周二上午在杜男抵達少年觀護所門前時，上前將他壓制逮捕，隨後陸續在新北、台中、台北等地逮捕薛姓男子等6名共犯，扣查虛擬貨幣錢包、銀行存摺及手提電腦等證物。調查發現，傅女、陳男自去年9月起成立假求職真拘禁據點，均指向是聽從杜男指令，透過虛擬貨幣層層轉帳，變現後支付各據點疑犯日薪及所需支出。杜男在偵訊時對案情避重就輕，全案訊後依組織犯罪防制條例、私行拘禁致死及詐欺等罪嫌移送士林地檢署偵辦。