內地二手交易平台售三寸金蓮　學者：百害無益

內地二手交易平台近日有店家兜售多款「三寸金蓮」鞋及纏足相關商品，有網民對此表示震驚，質疑「現在還有人纏足嗎」。有文化學者表示，把「三寸金蓮」複製品作為商品流通是「文化逆流」，強調「大清早亡了」。涉事平台回應稱，若判定商品宣揚封建迷信，將下架處理。

內媒周二（11日）在二手交易平台閑魚上搜索「三寸金蓮」發現，網上有售的這些鞋襪款式各異、種類繁多，價格從數元到上千元人民幣。記者又發現有售賣兒童商品的網店出售纏足專用襪，每對299元人民幣（約345港元）。在評價區，還有買家發圖展示上腳效果圖，稱「鞋底軟軟的，上腳非常秀氣」。

內媒致電閑魚平台熱線，客服回應稱，如果顧客投訴，經相關部門判定商品是在宣揚封建迷信，將對商品下架處理。文化學者、西南大學博物館副館長鄭勁松認為，如這網售商品是歷史原件或實物藏品，還有歷史價值；若是複製品並作為文化記憶用於展覽或者私人收藏，亦無可厚非，因纏足代表封建禮教思想對女性精神的桎梏和肉體的摧殘，具歷史教育意義。但他指，如作為商品流通，則暴露買賣雙方不健康的文化心態；如果有青少年購買後穿戴模仿，重現「三寸金蓮」，更是百害無益。