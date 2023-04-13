清潔員首日開工6分鐘意外亡　官判公司承擔賠償

內地一則「男子入職6分鐘身亡被認定工亡」近日登上網上熱搜。事緣遼寧省大連市一名男子前年6月第一天到清潔公司上班僅6分鐘，便不慎摔倒致死。經仲裁，政府部門認定男子是因工死亡。由於清潔公司未替男子購買工傷保險，因此要承擔巨額賠償。

內媒周二（11日）報道，男子李陽（化名）在大連某清潔公司應徵當清潔員後，翌日到公司報到。清潔公司帶李陽去相應小區工作，誰知上班僅6分鐘，他不慎摔倒，送院後診斷為重度顱腦損傷，經搶救無效身亡。李陽的妻子認為，丈夫因工作在工作時間意外身亡，應判定為工傷。但清潔公司指，當時李陽還未被正式錄用，也未簽署勞動合約，公司更沒為他交納社會保險，因此不應視為工傷。李妻於是委託律師到甘井子區勞動人事爭議仲裁委員會申請仲裁。

甘井子區勞動人事爭議仲裁委員會根據李陽妻子一方提供的現場閉路電視畫面，發現李陽當天身穿清潔公司制服，在公司承包的小區工作，期間暈倒致頭部受傷。李陽死後，其妻向清潔公司取回丈夫的身份證和銀行卡影印本，符合勞動關係成立的構成要件。大連市甘井子區人力資源和社會保障局近日認定李陽是工亡。據上海市君悅律師事務所合夥人駱平律師表示，李陽的工亡賠償標準大約為66萬元人民幣（約76萬港元），由於用人單位或員工任何一方如對上述工亡認定存異議，可以申請行政覆議或提起行政訴訟，因此賠償金額仍未確定。