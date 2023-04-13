保母夫婦虐死3歲男童　二審判賠284萬新台幣

台媒周三（12日）報道，基隆一對夫妻2020年間受僱照顧一名3歲男童，其後卻因未收到2.4萬元（新台幣，下同，約6,170港元）的保母費而虐待男童致死。男童父母獲悉後提起刑事和民事起訴。在民事部分方面，高等法院考量男童父母長時間未有注意兒子受虐，有過失，日前二審判獲賠償284萬元（約73萬港元）。

案件在刑事部分方面，劉姓女子和張姓男子分別被依對兒童傷害致死罪，判囚11年8個月和12年4個月。而民事部分，夫妻二人抗辯照顧男童的4個月間，其父母只來看過兒子一次，與兒子並無深厚親情連結，因此認為索償金額過高；且事件為男童父母未準時付託育費用所致，他們負有過失。高院認為，男童父母未曾主動了解兒子情況，並將託育工作交予無保母經驗的劉女全天候照顧，屬怠於行使保護教養未成年子女義務，應負三成責任，在重新核算喪葬費、受扶養權利損害和非財產上損害後，認為保母應賠償上述金額。

劉張夫妻二人2020年5月起受託照顧受害男童，但因未收到保母費，不但未提供足夠的飲食導致其發育不良，亦多次徒手或以雜物毆打男童，甚至以腳猛踩男童腹部，導致其腦部及腹部臟器嚴重出血。至同年9月23日，男童出現腹瀉嘔吐和發燒等症狀，但保母卻放任其情況惡化，導致他同月25日因中樞神經衰弱、出血性休克死亡。