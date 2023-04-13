中澳外交部政治磋商　涵蓋貿易及競爭等議題

中國外交部副部長馬朝旭周三（12日）到訪澳洲坎培拉，與該國外交及貿易部秘書長安思捷舉行中澳外交部政治磋商。兩國發出的官方新聞稿顯示，雙方就中澳關係以及共同關心的國際地區問題深入交換意見。澳洲外長黃英賢當日表示，政府鼓勵出口市場多元化，並減少依賴中國。

中國外交部稱，馬朝旭強調當前中澳關係出現改善和發展的勢頭，符合兩國和兩國人民的根本利益。中方願與澳方一同落實好兩國領導人達成的重要共識，增進互信、深化合作、妥處分歧，推動中澳關係持續健康穩定發展。澳洲外交及貿易部在新聞稿中表示，會談內容涵蓋貿易、領事、人權、策略性競爭以及俄烏衝突等雙邊及國際議題。安思捷強調，兩國建立持續穩定的雙邊關係符合兩國利益。

澳洲和中國周二（11日）宣布就化解大麥進口爭端達成共識，澳洲暫停向世界貿易組織提出訴訟。黃英賢周三接受當地電視訪問時表示，確保出口市場多元化是國家韌性重要一環，但承認澳中兩國關係不會回到15年前的狀態。她強調，澳洲希望與中國保持更穩定的關係，深明兩國的經濟和戰略關係不可分割。